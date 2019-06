Maia rebate Paulo Guedes: 'Governo é uma usina de crises'

Para o presidente da Câmara, o ministro Paulo Guedes não está sendo justo com o Parlamento (foto: Flickr)

Horas depois de o, Paulo Guedes, criticar duramente o relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) para a reforma da Previdência, o presidente da Câmara,, rebateu as críticas e defendeu o texto, ressaltando que oestá blindado das crises que são geradas pelo, como a desta sexta-feira, 14. "O governo é uma usina de crises", disse.E destacou: ". Nós blindamos a reforma das crises que são geradas todos os dias pelo governo. Cada dia um ministério gerando uma crise. Hoje infelizmente foi meu amigo Paulo Guedes, numa crise desnecessária, num momento em que o Parlamento assumiu a responsabilidade pela reforma."de R$ 900 bilhões em 10 anos.A declaração de Maia foi dada a jornalistas após ele ter convocado uma coletiva de imprensa de última hora. O parlamentar deixou evento do qual participava em São Paulo para conversar com a imprensa.Para o presidente da Câmara, onão está sendo justo com o Parlamento, "que está comandando sozinho a articulação pela aprovação da reforma". "Se dependêssemos da articulação do governo, teríamos 50 votos, e não a possibilidade de ter 350, como temos hoje", afirmou.Maia disse que é muito triste ver o ministro Paulo Guedes dando as declarações que deu hoje. "Na democracia, a coisa mais bonita é respeitar o adversário. E nisso o Guedes falhou", afirmou.