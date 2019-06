Baleia Rossi diz não querer que a reforma tributária atrapalhe a previdenciária

O deputado Baleia Rossi (MDB-SP), líder do bloco PP, MDB e PTB na Câmara, afirmou nesta sexta-feira, 14, que há intenção de aprovar a reforma da Previdência em junho ou até o início de julho na comissão especial. Além disso, as lideranças querem finalizar a votação em dois turnos no plenário ainda no primeiro semestre. A partir do momento que a reforma sair da comissão especial, disse, a ideia é voltar a tocar a reforma tributária, por meio da PEC 45, da qual é autor junto com o Centro de Cidadania Fiscal.



"Não queremos que reforma tributária atrapalhe o bom andamento da reforma da Previdência. Por isso, depois de aprovada a admissibilidade do texto na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), estamos demorando para criar a comissão especial", comentou, durante seminário tributário promovido pela Federação das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo (Fetcesp).