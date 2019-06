Indicador de atividade do BC cai 1,47% no trimestre até abril

O Banco Central informou nesta sexta-feira, 14, que seu Índice de Atividade (IBC-Br) registrou baixa de 1,47% no acumulado do trimestre até abril de 2019, na comparação com o trimestre anterior (novembro a janeiro de 2018), pela série ajustada. O BC informou ainda que o IBC-Br acumulou baixa de 0,26% no trimestre até abril de 2019 ante o mesmo período do ano passado, pela série sem ajustes sazonais.



A média móvel trimestral do IBC-Br teve baixa de 0,60% em abril, na série com ajuste sazonal. Em março, o indicador havia registrado baixa de 0,52% e, em fevereiro, recuo de 0,35%.



Bastante observada pelos economistas do mercado financeiro, a média móvel do IBC-Br costuma ser usada como indicativo de tendências para o índice. O porcentual divulgado nesta sexta refletiu a comparação entre o trimestre encerrado em abril e o trimestre encerrado em março.



No caso da série sem ajuste sazonal, a média móvel trimestral do IBC-Br teve resultado positivo de 1,08% em abril. Em março, a média móvel sem ajuste havia subido 0,41%.



Acumulado do ano



O IBC-Br acumulou leve alta de 0,06% no ano até abril, informou o Banco Central. O porcentual diz respeito à série sem ajustes sazonais.



Pela mesma série, o IBC-Br apresenta alta de 0,72% nos 12 meses encerrados em abril.



Revisões



O Banco Central revisou nesta sexta-feira dados de seu IBC-Br na margem, na série com ajuste. O IBC-Br de março foi de queda de 0,28% para recuo de 0,30%, enquanto o índice de fevereiro passou de retração de 0,98% para declínio de 1,04%.



No caso de janeiro, o índice foi de baixa de 0,11% para variação negativa de 0,22%. O dado de dezembro de 2018 passou de alta de 0,12% para elevação de 0,22% e o de novembro foi de crescimento de 0,29% para expansão de 0,27%. Em relação a outubro, o BC substituiu a taxa de recuo de 0,08% pela de queda de 0,09%.



Conhecido como uma espécie de "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A previsão oficial do BC para a atividade doméstica em 2019 é de avanço de 2,0%.