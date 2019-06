China renova e eleva tarifas antidumping para tubos de aço dos EUA e UE

A China decidiu renovar e elevar tarifas antidumping contra tubos e canos de aço dos Estados Unidos e da União Europeia, segundo o Ministério de Comércio do país.



A partir desta sexta-feira, as tarifas chinesas sobre tubos e canos de aço sem costura dos dois mercados passarão a ser de 57,9% a 147,8%, informou o ministério em comunicado.



Em 2014, a China havia imposto tarifas antidumping de 13% a 14,1% a esses produtos de aço importados dos EUA e da UE. A cobrança venceu em 10 de maio, mas produtores chineses apelaram a Pequim que renovasse as tarifas.



A decisão vem num momento de tensão entre EUA e China, que semanas atrás interromperam negociações sobre um possível acordo comercial. Fonte: Dow Jones Newswires.