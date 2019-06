PIB mensal apurado pelo Itaú Unibanco sobe 1% em abril ante março

O índice de atividade econômica do Itaú Unibanco, apurado mensalmente, subiu 1,0% em abril na comparação com março, com ajuste sazonal. No confronto com o quarto mês de 2018, houve crescimento de 0,4%. Para maio, no entanto, a instituição preliminarmente estima estabilidade para o PIB mensal do banco (PM-Itaú).



Na avaliação da instituição, a expansão em abril foi decorrência de dados mistos de atividade econômica. Por um lado, tanto a produção industrial quanto a receita real do setor de serviços avançaram 0,3% no mês. Por outro, cita a nota, as vendas no varejo ampliado permaneceram "virtualmente" estáveis.



No trimestre de fevereiro a abril, o PM-Itaú teve queda de 0,2% ante o trimestre imediatamente anterior (novembro/2018 a janeiro/2019).



Na comparação mensal, o indicador do banco mostra que nove dos treze componentes subiram ante março. Quanto aos outros quatro, dois ficaram estáveis (agropecuária e transporte), enquanto "intermediação financeira" recuou 0,2% e, em destaque, o ramo extrativo, que teve retração de 2,9%.



O consumo das famílias registrou crescimento de 0,2%, enquanto o investimento, de 2,1%, na comparação com março de 2019. Com esse crescimento, ressalta, o nível de investimento verificado em abril é o maior desde julho de 2015, com ajuste sazonal.