China atrai US$ 9,47 bilhões em IED em maio, alta de 4,6% na comparação anual

A China atraiu US$ 9,47 bilhões em investimento estrangeiro direto (IED) em maio, 4,6% mais do que em igual mês do ano passado, segundo dados publicados hoje pelo Ministério de Comércio do país.



O resultado mostrou aceleração em relação a abril, quando o IED cresceu 2,8% na comparação anual.



Entre janeiro a maio, o IED na China totalizou US$ 54,61 bilhões, alta de 3,7% ante o mesmo período de 2018.



Também nos primeiros cinco meses de 2019, os investimentos não financeiros da China no exterior somaram US$ 44,54 bilhões, o que representaria uma queda anual de 7%, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em números oficiais. Fonte: Dow Jones Newswires.