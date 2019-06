Socicam: negociação com Passaredo é concluída e voos são retomados na BA

A Socicam Aeroportos informa que a negociação com a companhia aérea Passaredo foi concluída e os voos da companhia operados no Aeroporto de Vitória da Conquista (BA) estão regularizados.



Em nota, a concessionária lembra que a Passaredo foi notificada de que seus voos no aeroporto somente seriam autorizados a decolar caso a empresa realizasse previamente à Socicam os repasses das tarifas aeroportuárias devidas. "Em concordância com nosso compromisso em garantir o melhor atendimento aos passageiros e usuários, a Socicam solicitou que a empresa Passaredo adotasse todas as medidas necessárias para evitar atrasos na liberação dos voos", diz.