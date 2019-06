Relator ainda espera economia de R$ 1 tri com algumas medidas de receita

O relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), disse que ainda espera uma economia de R$ 1 trilhão com seu relatório que será apresentado nesta quinta-feira, 13, na comissão especial da Câmara. "Nós acreditamos que, com mais algumas medidas no ponto de vista de receita, a gente possa equilibrar alguns pontos para obter uma economia de R$ 1 trilhão, ainda temos possibilidade", disse ele ao ser questionado sobre a economia.



"É evidentemente que é uma votação de 3/5 e precisamos construir maioria o tempo todo para aprovarmos o projeto que será lido amanhã (quinta), mas estou com muita esperança e convicção de que vamos construir", disse.



Ele não quis dar detalhes sobre regras de transição e disse que isso será apresentado em seu relatório nesta quinta.