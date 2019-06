Paulo Guedes anuncia devolução de R$ 3 bi ao Tesouro Nacional

Ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados e Ed Alves/CB/D.A Press)

, em entrevista coletiva ao lado do presidente da Caixa,, nesta quarta-feira, disse que, "pela primeira vez na história do Brasil', o banco estatal vai devolver aoR$ 3 bilhões, dos R$ 43 bilhões que deve ao caixa da União.Guedes disse que 'o plano é devolver R$ 20 bilhões este ano.' Segundo o ministro, a devolução vai servir para abatimento da dívida pública do País.Guedes adiantou ainda que em 90 dias ovai fazer uma campanha publicitária para esclarecer regras para renegociação de dívidas com empréstimos para a compra da casa própria.O presidente da Caixa disse que os descontos variam de 40 a 90% e a média dos cortes nos valores das prestações é de 82,78%.Também segundo o presidente da, 'a maioria das prestações é de R$ 500', ou seja, de pessoas de baixa renda e beneficiários do programa Minha Casa, minha vida.Guimarães informou que a Caixa já recebeu 15 mil inscritos para interessados naO ministro da Economia ressaltou que esses dados anunciados revelam um 'governo mais eficiente'. "Um governo maispode ser mais fraterno'', argumentou Guedes.Ele também reiterou defesa da reforma da, que depende de aprovação do Congresso de Proposta de Emenda Constitucional () que altera as regras da aposentadoria no País." Sem eficiência, quebra", insistiu o ministro ao defender a aprovação da PEC.Para Guedes, osno passado praticavam juros baratos 'para privilegiados, amigos do governo' e ' caro para o restante da sociedade'.O ministro da Economia também destacou que o Brasil gasta US$ 100 bilhões por ano com pagamento de juros da dívida pública. De acordo com ele, além da, essa é outra prioridade do governo.Guedes disse que a dívida pública é ' um', em se tratando de gastos da União, só perdendo para a Previdência Social.Segundo Guedes, o governo utilizará recursos devolvidos por bancos públicos para resgatar a dívida pública."Vamos resgatar a, que aumentou na contabilidade criativa. As pedaladas acabaram levando a impeachment da presidente)", disse.O ministro afirmou que o governo está "despedalando" (lembrando as chamadas) e removendo privilégios. Ele citou o exemplo de empréstimos a juros subsidiados para as empresas chamadas de 'campeões nacionais'."O Brasil viroudosdos", acrescentou o ministro.Paulo Guedes se reuniu, na manhã desta quarta-feira, na sede do ministério, em Brasília, com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, do, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (),Entre os assuntos pautados, segundo divulgação da agenda do ministro, constava assuntos ligados à, promovida frequentemente por Guedes com os dirigentes dos bancos.