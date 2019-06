Relatório de crédito extra eleva em R\$ 80 mi recursos ao Pronaf, diz Rocha

O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) fez uma alteração no relatório do crédito suplementar de R\$ 248,9 bilhões que está sendo discutido na Comissão Mista de Orçamento (CMO) nesta terça-feira, 11. Ele acrescentou mais R\$ 80 milhões do valor para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). No projeto original do governo, o programa ficaria com R\$ 1,828 bilhão.



O senador Angelo Coronel (PSD-BA) apresentou um voto em separado na comissão para autorizar um crédito extra de R\$ 147 bilhões, e não o valor total que o governo pede.



O argumento é que o Planalto não precisa de toda a quantidade que está pedindo para cumprir a chamada regra de ouro. "Estou a favor desses recursos para pagar BPC, Bolsa Família e Plano Safra, o que não podemos é dar cheque em branco", discursou o senador.



O acordo anunciado entre partidos da comissão é para aprovar o relatório de Hildo Rocha, com os R\$ 248,9 bilhões. A oposição, no entanto, disse que vai apoiar a proposta de Angelo Coronel.



De acordo com o Tesouro Nacional, os R\$ 248,9 bilhões solicitados se referem às despesas previstas no projeto de lei orçamentária de 2019 e não haveria como o Congresso aprovar um crédito suplementar menor do que esse.