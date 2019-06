EUA e China não fecharão acordo comercial definitivo na cúpula do G20, diz Ross

O Secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, disse hoje que não será possível americanos e chineses fecharem um acordo comercial definitivo durante a reunião de cúpula de líderes do G20 prevista para o fim deste mês, em Osaka, no Japão.



A expectativa é que os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, se encontrem às margens da cúpula para discutir um acordo comercial bilateral, mas Pequim ainda não confirmou a presença do líder chinês.



Segundo Ross, que falou em entrevista à emissora americana CNBC, apenas um acerto de "alto nível" poderá ser alcançado em Osaka, do tipo que abra o caminho para avanços mais adiante.



As negociações comerciais entre EUA e China foram interrompidas semanas atrás.