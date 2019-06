Bundesbank volta a cortar projeção para avanço do PIB da Alemanha em 2019

O Bundesbank (o banco central da Alemanha) anunciou em seu relatório bianual um novo corte da sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2019, de 1,6% na edição de dezembro de 2018 documento para 0,6% agora.



A estimativa para a expansão nos dois anos seguintes também foi reduzida. Para 2020, o corte foi de 1,6% para 1,2%. Em 2021, o Bundesbank baixou a previsão de 1,5% para 1,3%.



"Determinante para a trajetória cadente (do crescimento) é a indústria, que sofre sob as exportações claudicantes", afirma o Bundesbank no relatório publicado hoje. "No entanto, as vendas externas devem aumentar cada vez mais fortemente no segundo semestre. Aí, a indústria deve voltar a produzir mais."



Para o presidente do Bundesbank, Jens Weidmann, "tão logo a demanda externa entre nos trilhos, o crescimento da economia alemã ficará se levantará novamente sobre fundamentos mais largos".



A inflação projetada pelo BC alemão para o ano corrente foi mantida em 1,4%, mas a projeção para a alta dos preços em 2020 sofreu ajuste, de 1,8% para 1,5%, assim como em 2021, de 1,8% para 1,7%.