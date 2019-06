Caixa reduz juros para compra da casa própria e renegocia dívidas

(foto: Daniel Ferreira/CB/D.A Press )

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta quarta-feira (5/6), em Brasília, a redução nos juros nos financiamentos imobiliários, com entrada em vigor a partir de 10 de junho, próxima segunda-feira. O banco afirmou ainda que os clientes com o financiamento atrasado poderão renegociar suas dívidas.A maior taxa praticada pelo banco caiu de 11,00% + Taxa Referencial (TR, atualmente em zero) para 9,75% TR. Já a menor taxa - paga pelos clientes que já têm relacionamento com a instituição - foi reduzida de 8,75% TR para 8,5% TR.O banco também unificou as taxas praticadas nos empréstimos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), voltado para imóveis com valor acima de R$ 1,5 milhão que não podem ser financiados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou ainda que o banco fará um programa para renegociação de dívidas para clientes que estão com problemas no financiamento imobiliário. De acordo com a instituição, a medida deve atingir cerca de 600 mil famílias, beneficiando 2,3 milhões de pessoas.As condições vão depender da situação do contrato, do valor, da cota de financiamento e da quantidade de prestações já pagas. De acordo com Guimarães, medida não foi adotada porque a inadimplência está elevada.Ele defendeu que a casa própria é a espinha dorsal da família em termos de bens. “A ação é para uma devolução de cidadania financeira às pessoas”, destacou o presidente da Caixa. “O bem mais importante material para a família nós entendemos que é a casa própria. São 2,3 milhões de pessoas que estão em atraso e a Caixa quer evitar que percam o seu bem mais precioso. Vamos ajudar a pagar, porque entendemos que é um momento complexo”, completou.A renegociação não tem período para acabar e envolve todos os contratos da Caixa, inclusive o Minha Casa, Minha Vida. Ao todo, há R$ 10,1 bilhões que são devidos pelos clientes ao banco. Guimarães estima que entre R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão devem ser devolvidos em 2019. A medida já está valendo e o atendimento já é possível nas agências e outros canais.A Caixa informou que há 5,2 milhões de contratos ativos de crédito imobiliário. Ou seja, 11% da carteira tem algum tipo de problema de atraso. Guimarães ressaltou que a haverá uma série de iniciativas para facilitar a quitação do bem. Por exemplo, famílias que tiverem atrasos recorrentes poderão ter a condição de pagar uma prestação e incorporar o restante da dívida nas mensalidades que falta.“Basicamente, o coração da proposta é: se estiver atrasado três, quatro, seis, 10, 15 meses, a pessoa paga uma prestação e o saldo é incorporado no resto da sua dívida”, disse. “Isso ajuda muito porque aumenta pouquíssimo a prestação nas nossas simulações, entre R$ 20, R$ 40, R$ 50, e evita que a pessoa tenha que pegar empréstimo de 20% ao mês para se normalizar”, completou.Para Guimarães, a medida vai ajudar a população brasileira a manter o bem financeiro mais valioso e permitir uma recomposição da renda para as famílias. A Caixa tem %u2154 do crédito imobiliário do país. “Nós, a cada semana, estamos anunciando alguma medida em prol da sociedade brasileira”, afirmou.A Caixa informa que os clientes poderão entrar em contato pelo telefone 0800 726 8068 opção 8. Também é possível entrar no site www.caixa.gov.br/negociar, ou nas redes sociais do banco: www.facebook.com/caixa e www.twitter.com/caixa. O banco também tem o aplicativo CAIXA Habitação. O atendimento presencial nas agências também é uma escolha do cliente. (Com informações da Agência Estado)