Maia se reúne com Rogério Marinho e Bernard Appy na manhã desta quarta-feira

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reúne na manhã desta quarta-feira, 5, com o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, na Residência Oficial da Câmara. Em seguida, Maia receberá o economista Bernard Appy e parlamentares.



Diretor do Centro de Cidadania Fiscal e Tributarista, Appy é o autor da proposta de reforma tributária que foi encampada e apresentada pelo deputado Baleia Rossi (MDB-SP). O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora será analisada por uma comissão especial.



Maia tem dito que quer dar continuidade à tramitação desta reforma mesmo que a equipe econômica tenha sinalizado que vai apresentar uma proposta no mesmo sentido ao Congresso após a aprovação da reforma da Previdência.