China libera o equivalente a US$ 29 bilhões em crédito de médio prazo em maio

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) informou hoje que injetou 200 bilhões de yuans (US$ 29 bilhões) em liquidez por meio de sua linha de crédito de médio prazo em maio, numa tentativa de manter ampla liquidez no sistema bancário local. Os recursos vencem em um ano e foram repassados a uma taxa de juros de 3,3%, as mesmas condições de operações anteriores.



O PBoC também destinou 25,62 bilhões de yuans em crédito a bancos no mês passado através de seu instrumento de crédito permanente.



Por outro lado, o BC chinês não fez novos empréstimos por meio de sua linha de crédito suplementar em maio. Fonte: Dow Jones Newswires.