Fundação Dom Cabral entra para top 10 de educação executiva em ranking global

Antes considerada a 12ª melhor escola de negócio do mundo, a brasileira Fundação Dom Cabral subiu duas posições no ranking do Financial Times. A FDC, sediada em Belo Horizonte (MG), também é considerada a primeira escola de negócios da América Latina pelo 14º ano consecutivo.



A 10ª posição no ranking geral combina os resultados entre programas abertos (14º) e customizados (8º). Um dos destaques é o quesito "instalações", em que a FDC subiu um ponto, tornando-se a melhor do mundo na categoria customizados. O principal campus fica em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, e conta com um laboratório de inteligência artificial. Já em programas abertos, a fundação obteve melhora de seis posições em relação à edição de 2018 no critério "desenho de programas", ocupando o 6º lugar.



As duas primeiras colocadas no FT Executive Education Ranking 2019 são Iese (Espanha) e IMD (Suíça).