Massa de salários em circulação cresce R$ 5,711 bi em 1 ano, revela IBGE

A massa de salários em circulação na economia cresceu R$ 5,711 bilhões no período de um ano, para R$ 206,817 bilhões, uma alta de 2,8% no trimestre encerrado em abril de 2019 em relação ao mesmo período de 2018, puxada pelo aumento no número de pessoas trabalhando. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Na comparação com o trimestre terminado em janeiro, a massa de renda real caiu 0,3%, com R$ 684 milhões a menos.



O rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve queda de 0,4% na comparação com o trimestre até janeiro, R$ 9 a menos.



Em relação ao trimestre encerrado em abril do ano passado, a renda média subiu 0,6%, para R$ 2.295, R$ 14 a mais que o salário de um ano antes.