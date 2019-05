Appy: governo vai trazer desoneração da folha para debate de reforma tributária

O tributarista Bernard Appy disse nesta quinta-feira, 30, a empresários do setor de serviços que é possível que o Congresso Nacional acabe por incorporar a desoneração da folha na proposta de reforma tributária que tramita no Legislativo, de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB-SP). O item não compõe a proposta que já está no Congresso, mas estará no texto que o governo federal quer enviar para a Câmara em breve.



As duas propostas disputam atenção das bancadas e segmentos e a desoneração da folha é ponto chave para o apoio de alguns setores, como o de serviços.



Durante o 3º Fórum Nacional do Setor de Serviços, Appy aconselhou aos empresários que apresentassem ao Congresso proposta para incluir a desoneração no texto. "Se eu fosse do setor, colocaria essa questão da desoneração da folha como elemento importante. Se ficar claro pro Congresso Nacional que essa é a condição para apoiar o projeto, acho que o Congresso vai pensar nisso", disse.



Appy afirmou que discorda que o benefício seja dado de forma linear. "Dá para desonerar de forma progressiva", disse.



Segundo ele, a discussão que também deve ser feita é qual será a melhora base para financiar o benefício fiscal. Para ele, há formas de se compensar a tributação não só via consumo, mas também via renda.