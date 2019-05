Gasolina com desconto de quase 50% gera fila em posto de BH

Promoção desta quinta-feira, com desconto e 46,71% no preço da gasolina (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Stalone Franco precisou aguardar 7 horas para comprar a gasolina com desconto

Polícia Militar foi chamada para garantir a segurança no local (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Carga tributária

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A promoção com desconto de 46,71% no preço da, vendida a R$ 2,5293 , promoção do Posto P Pica Pau II, do Bairro Carlos Prates, Região Noroeste, provocou uma enorme fila nas imediações do local, na manhã desta quinta-feira.foi acionada para manter a ordem e segurança, já que o estoque para venda foi limitada em cinco mil litros.Stalone Franco aproveitou a promoção e, segundo contou, chegou ao local às 3h desta quinta-feira. Para ser atendido esperou sete horas.A promoção faz parte da campanha promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (), batizada de Dia Livre de(DLI) de Belo Horizonte.na gasolina foi limitado aos primeiros 132 automóveis e 30 motocicletas, mediante ordem da fila e sequência de senhas.Os motoristas só puderam efetuar o pagamento em espécie. E o abastecimento foi limitado a R$ 90 por carro, o que corresponde a 35,58 litros.O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, lembrou a que quase metade do valor do combustível cobrado hoje no Brasil é de imposto.“Considerando a tributação na gasolina, temos o, que somam 46,71% do valor total do produto, que hoje está na faixa de R$ 4,746. Queremos mudar essa realidade que reduz consideravelmente o poder aquisitivo do brasileiro. É muito tributo sem um retorno efetivo para a sociedade em forma de investimentos em serviços essenciais, como saúde e educação”, destacou o dirigente.Para o presidente do Minaspetro – Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais, Carlos Eduardo Guimarães, o DLI é uma ação muito importante para o segmento de revenda de combustíveis para conscientizar a população sobre quem é o real vilão por trás do alto valor da gasolina.