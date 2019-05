China anuncia regime tributário preferencial para indústria de seguros

O Ministério de Finanças da China anunciou nesta quarta-feira mudanças no seu regime tributário para a indústria de seguros, na última iniciativa de Pequim para diminuir o volume de impostos que incide sobre empresas.



Numa medida que entra em vigor de imediato, o ministério informou em comunicado que seguradoras do país poderão deduzir uma porção maior de seus gastos com operações e comissões de sua renda tributável.



Pela nova regra, empresas do setor poderão deduzir despesas equivalente a até 18% da receita de prêmios da renda tributável. Anteriormente, o teto era de 15% para seguradoras de imóveis e de 10% para seguradoras de vida.



Desde o ano passado, o governo chinês implementou uma série de ações para estimular o consumo doméstico e investimentos, assim como para reduzir a carga tributária das empresas. Pequim também cortou o imposto de renda para pessoas físicas em 2018 e neste ano e diminuiu o imposto sobre valor agregado (IVA) para os segmentos manufatureiro, de transportes e de construção. Fonte: Dow Jones Newswires.