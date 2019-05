Cade aprova compra da Alsol Energias Renováveis pela Energisa

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições ato de concentração entre Energisa e Alsol Energias Renováveis, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU).



A operação aprovada consiste na aquisição, pela Energisa, de ações representativas de 87% do capital social votante e total da Alsol Energias Renováveis, atualmente detidas pela Algar Empreendimentos e Participações e por Gustavo Malagoli Buiatti, e de cotas representativas de 0,1% do capital social da Laralsol, controlada pela Alsol.



O negócio, que abrange todas as atividades realizadas pela Alsol e pela Laralsol, foi fechado nos termos de contrato de compra e venda de ações celebrado em 3 de maio de 2019 entre as companhias.



Segundo informações das empresas, a Energia pagou R$ 11,7 milhões na operação.