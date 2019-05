Entra em vigor aumento na conta de luz da Cemig; e vem mais por aí

Os índices vão de 6,93%, para os consumidores residenciais, a 10,71% para as indústrias (foto: Jair Amaral / EM/ D.A. Press)

Bandeiras tarifárias

fica mais cara em Minas Gerais a partir desta terça-feira (28), quando entra em vigor o reajuste de 6,93% para os consumidores residenciais autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A reguladora também aumentou o valor das bandeiras tarifárias, o que também vai incidir sobre as contas dos usuários da Cemig, que apresentou lucro de R$ 797 milhões nos primeiros três meses de 2019.O reajuste médio autorizado pela Aneel para aDistribuição foi de 8,73%, sendo que para os consumidores de baixa tensão, que são os residenciais, o percentual foi de 6,93%. Já para as indústrias, que usam alta tensão, o valor do reajuste autorizado é de 10,71%.De acordo com a Aneel, acontribuiu para reduzir em 4,96% o índice final do reajuste da Cemig, que fornece energia para 8,4 milhão de unidades consumidoras em 774 municípios mineiros.Quando foi anunciado o, a companhia informou que o que mais influenciou o aumento foi a escassez de chuvas no ano passado. Com isso, as usinas termelétricas, que são mais caras, tiveram de ser acionadas durante quase todo o segundo semestre. Já a Aneel alegou que a aquisição de energia da Usina de Itaipu tem preços em dolar.A agência reguladora detambém aprovou resolução com os novos valores das bandeiras tarifárias para 2019, que entram em vigor em 1º de junho. Segundo a, a bandeira amarela passa a ser de R$ 1,50 a cada 100 kWh. A bandeira vermelha no patamar 1 custará R$ 4,00 a cada 100 kWh, e no patamar 2, R$ 6,00 a cada 100 kWh.De acordo com a Aneel, o reajuste foi motivado “principalmente pelo déficit hídrico do ano passado, que reposicionou a escala de valores das bandeiras”.