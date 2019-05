Magazine Luiza faz oferta de US$ 93 mi pela Netshoes

O Magazine Luiza apresentou na noite do domingo, 26, um aditivo para aumentar a oferta de aquisição da Netshoes para US$ 3 por ação, somando aproximadamente US$ 93 milhões. A oferta rebate uma proposta feita pelo grupo SBF, dono da Centauro, pelas operações da empresa.



Na semana passada, a Centauro entrou na briga pela Netshoes e fez uma oferta de US$ 2,80 por ação, numa operação que chegaria a US$ 87 milhões - 40% a mais do que a proposta inicial de US$ 62 milhões do Magazine Luiza.



Aval



A nova oferta do Magazine Luiza foi apresentada em fato relevante.



No texto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa comunicou ainda que sua operação de compra da Netshoes já recebeu o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).



A fusão, anunciada inicialmente em abril, deverá ser discutida em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de acionistas da Netshoes na próxima quinta-feira, 30.



Caso desista da fusão anunciada no mês passado, a Netshoes está sujeita a pagar à Magazine Luiza uma multa (termination fee) de US$ 1,8 milhão, conforme informações do formulário anual 20-F entregue pela Netshoes à Securities and Exchange Commission (SEC), autoridade regulatória dos EUA, onde tem capital aberto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.