Ex-juiz do TRE-MG e 2 empresários são alvos da PF em BH

Fachada do prédio onde o ex-juiz do TRE e hoje advogado tributarista Bady Elias Couri Neto mantém escritório, no Bairro João Pedro, na Região Centro-Sul (foto: Reprodução/Google Maps)

Polícia Federal esteve na casa do advogado Bady Elias Couri Neto, na manhã desta quinta-feira (23) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Dois empresários, José Elias da Silva Júnior e Luciano José da Silva, e o advogado, Bady Elias Curi Neto, ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), são alvos, na manhã desta quinta-feira, de operação da Polícia Federal para apuração de pagamento de propina no valor de R$ 2 milhões.O trio será levado para prestar depoimento na sede da Polícia Federal, em Belo Horizonte, no Bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Entenda



De acordo com informações da Polícia Federal, os empresários, que são sócios da Peckfoods Comércio Empacotadora, e o hoje advogado tributarista Bay Curi teriam agido em conluio para ganhar uma ação envolvendo o Banco Rural, no valor de R$ 2 milhões.



Também de acordo com a PF, Bady Couri Neto teria sido intermediado o pagamento de propina dentro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), onde a ação tramitava. As investigações começaram em 2015.