Ex-ministro da Justiça Torquato Jardim assume vice-presidência da InvestSP

O ex-ministro da Justiça Torquato Jardim assume a partir desta segunda-feira, 20, a recém criada vice-presidência da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade (InvestSP). Ele será responsável pelo relacionamento da entidade com instituições governamentais do Brasil e do exterior, entidades setoriais, bem como com empresas interessadas em ampliar ou realizar novos investimentos no Estado de São Paulo.



Além de ocupar o cargo de Ministro da Justiça entre 2017 e 2019, Torquato Jardim foi ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, entre 2016 e 2017, e ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre 1988 e 1996.



Para concluir a equipe de diretores da InvestSP, Leonardo Machado também assume a partir de hoje a diretoria de desenvolvimento de negócios. Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Machado foi diretor de compliance e de relações institucionais do Grupo Construcap, sócio do escritório de advocacia Machado, Meyer, Sendacz e Opice, gerente executivo da PwC no Brasil e diretor de integração do Walmart no Chile.



Com a chegada dos novos integrantes, a InvestSP completa sua diretoria-executiva. Assim, a equipe de Wilson Mello Neto, presidente da entidade, passa a ser composta por Torquato Jardim como vice-presidente institucional, Leonardo Machado, como diretor de desenvolvimento de negócios e João Vicente Guariba, como diretor administrativo e de finanças.