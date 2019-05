Dólar para turista sai por até R$ 4,60

A escalada do dólar assustou não apenas o mercado financeiro, mas também quem tem viagem marcada para o exterior. Quando o dólar comercial, referência para transações de exportação e importação, sobe, o dólar turismo, usado para viagens, acompanha a alta. Ontem, a moeda para turismo em papel era negociada por até R$ 4,38 e, em cartão, chegou a ser vendida por R$ 4,60 em uma casa de câmbio em São Paulo.



Especialistas recomendam comprar parte dos dólares agora e o restante ao longo dos meses até a data da viagem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.