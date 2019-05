Pesquisa mostra que preço do botijão de gás pode variar até 58% em BH e região metropolitana

O consumidor deve ficar atento ao preço do botijão de gás nos pontos de venda de Belo Horizonte e região metropolitana. Pesquisa de preços mostra que as variações podem chegar até 58% em alguns casos. O levantamento feito pelo site Mercado Mineiro ainda mostra que comprar direito no estabelecimento ou solicitar a entrega em casa também impacta no valor.





A maior variação, segundo a pesquisa, foi verificada no botijão de 13kg comprado diretamente nos pontos de venda. Nestes casos, o produto pode ser encontrado por R$ 59,99, no preço mais baixo, mas pode sair por R$ 95,00. Diferença de 58% nos valores.





Já o botijão de 13kg para entrega no próprio bairro pode custar de R$65.00 até R$95.00, variação de 46%. O cilindro de 45kg entregue no próprio bairro, variou 41%, podendo custar de R$280.00 até R$395,00. Se o consumidor optar por buscar nos depósitos, o formato de 45kg pode custar de R$ 260,00 até R$395.00, variação 51%.





O levantamento de preços também verificou a diferença de preços entre janeiro e maio deste ano, considerando os reajustes anunciados pela Petrobras. Em janeiro, o valor médio do botijão de 13kg era pouco mais de R$ 70 e foi para R$ 71,42 em maio, alta de 1,46%. Preço praticado quando o consumidor busca no ponto de venda. Se for para entrega o valor tem acréscimo e, neste caso, era vendido na média de R$ 76,88, em janeiro, e em maio passou para R$ 78,01, acréscimo de 1,47%.





Os valores também apresentaram alta quando no cado do cilindro de 45kg que custava, pelo preço médio, R$309.70, subiu para R$312.57, alta de 0.93% quando é buscado na portaria. O botijão de 45kg entregue no próprio bairro, que custava R$325.64, subiu para R$328.74, ficando 0.95% mais caro.





Quem ainda não tem o vasilhame também precisar colocar reparo no preço. O botijão de 13kg, pode custar de R$100,00 até R$180.00, uma variação de 80%. O vasilhame do cilindro de 45kg, tem variação menor na comparação, porém, ainda elevada, podendo custar R$240.00 até R$380.00, diferença de 58%.





De acordo com o diretor-executivo do Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, o consumidor tem que ficar atento e, se possível, adiantar a compra para conseguir preços melhores. “O consumir que precisa trocar o gás deve fazer isso o mais rápido possível e pesquisar bastante porque ele ainda consegue comprar com o preço antigo. Embora, muitos estabelecimentos ainda vão repassar os aumentos vindos da Petrobras”, afirma.





No início deste mês, a Petrobras comunicou às distribuidoras de gás liquefeito de petróleo (GLP) que o preço do produto vendido em embalagem de até 13 quilos, popularmente conhecido como botijão de gás, vai ser reajustado a partir da meia noite do próximo domingo, dia 5.





Segundo o Sindigás, que representa as distribuidoras, o reajuste vai oscilar de 3,3% a 3,6%, dependendo do polo de suprimento.





“Pelos cálculos do Sindigás, o valor do GLP empresarial está 19,5% acima do GLP para embalagens de até 13 kg”, acrescentou o sindicato em nota oficial.