Diretor comercial da Emirates renuncia após queda de quase 70% nos lucros

O diretor comercial da companhia aérea Emirates, a maior do Oriente Médio, renunciou depois que os lucros caíram para o nível mais baixo dos últimos anos.



A Emirates confirmou neste domingo a renúncia de Thierry Antinori. Segundo Adnan Kazim, que atualmente supervisiona uma divisão encarregada de otimização de receita e planejamento estratégico, foi nomeado CCO interinamente, acumulando o novo cargo com suas funções atuais.



As mudanças acontecem dias após a companhia aérea de Dubai anunciar que seus lucros caíram quase 70% no ano fiscal passado, caindo US$ 237 milhões, em grande parte devido ao aumento dos custos de combustível, ao fortalecimento do dólar e falta de crescimento no número de passageiros.



O site da Emirates informa que Antinori ingressou na empresa em 2011 como vice-presidente executivo global de vendas. Ele ocupou o cargo de CCO na Emirates por seis anos. Fonte: Associated Press.