Inflação de serviços é de 0,32% no IPCA de abril e de 3,89% em 12 meses

Os preços de serviços avançaram 0,32% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril, mesma variação registrada na leitura de março, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IPCA de abril teve alta de 0,57%, ante um avanço de 0,75% em março.



No acumulado em 12 meses, o índice de serviços do IPCA ficou em 3,89% em abril, maior taxa desde março de 2018, quando ficou em 3,94%.



Segundo o pesquisador Fernando Gonçalves, da Gerência de Sistema Nacional de Índices de Preços (SNIPC) do IBGE, a alimentação fora foi o destaque na inflação de serviços de abril. No IPCA como um todo, o item alimentação fora pesa 8,78% -- no índice de serviços, o peso é maior.



Para Gonçalves, a alimentação fora de casa pode ter ficado mais cara em abril por conta de repasse de custos, incluindo do principal insumo. A inflação de alimentos estava em ritmo mais forte em março e restaurantes e bares podem ter feito os repasses em abril.