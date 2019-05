Anac extingue concessão de transporte aéreo das empresas Flyways e Sterna

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) extinguiu a concessão para exploração de transporte aéreo de passageiros e cargas outorgada à Flyways Linhas Aéreas em dezembro de 2015. A empresa é sediada no Rio de Janeiro.



A agência também revogou a concessão de transporte aéreo de carga outorgada à Sterna Linhas Aéreas, sediada em Brasília.



As decisões estão formalizadas no Diário Oficial da União (DOU).