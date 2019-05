Joice: Brasil não aguenta mais 'puxadinho', queremos projeto com R$ 1 trilhão

A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), disse nesta quarta-feira, 8, que a população já está consciente de que é preciso fazer mudanças no regime da Previdência. "As reformas vão inaugurar ciclo virtuoso", disse.



A líder defendeu ainda o objetivo da equipe econômica, que é economizar ao menos R$ 1 trilhão com a proposta. "O Brasil não aguenta mais 'puxadinho', queremos projeto robusto", afirmou.