Maia diz que espera 'bom diálogo' na audiência com Guedes

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nessa quarta-feira, 8, que espera "um bom diálogo" na audiência pública com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão Especial da reforma da Previdência. "Espero que a gente mantenha o debate no nível necessário para que a sociedade entenda o que se está pretendendo", disse.



Maia chegou ao Congresso acompanhando o ministro. Na última vez que Guedes participou de audiência na Câmara, a sessão acabou em briga e xingamentos, após o deputado Zeca Dirceu (PT-PR) dizer que o ministro era "tigrão" com os mais pobres, mas "tchutchuca" com os mais ricos.



Na chegada, Guedes disse apenas esperar que a participação seja desta vez mais tranquila. O ministro já está no plenário da comissão.