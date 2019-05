Veja quanto os consumidores pretendem gastar para presentear as mães

A data mais importante para o comércio neste primeiro semestre está batendo à porta. O Dia das Mães será celebrado no domingo e já provoca grande expectativa em vendedores e empresários.De acordo com uma pesquisa feita pelo Google Brasil em fevereiro deste ano, 70% dos consumidores pretendem gastar até R$ 200 em presentes. Além disso, 48% disseram que vão comprar os produtos na véspera ou na própria data.Em 2018, os itens mais lembrados nas aquisições online, por exemplo, foram smartphones, perfumes, livros, cafeteiras e tênis.





Seis em cada 10 entrevistados planejam comprar ao menos um presente neste Dia das Mães (65% deles visam produtos de uma categoria diferente da escolhida em 2018).Ainda conforme o levantamento, 48% dos filhos querem presentear as mães com roupas, sapatos e acessórios e 11% com celulares e smartphones.Apenas um quesito foi unanimidade: o preço é o atributo mais considerado para a definição de onde comprar. Entre as mamães, 33% desejam ganhar roupas, sapatos e acessórios e 22% celulares e smartphones.



Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), oito em cada 10 consumidores irão às compras na capital mineira.



Os jovens entre 18 e 24 anos são os que mais pretendem investir nos presentes. Este ano, o dinheiro será a opção de pagamento escolhida por 53,1% dos belo-horizontinos.



O cartão de débito será usado por 19,7% dos entrevistados pela CDL, contra 16,3% que vão pagar à vista no cartão de crédito.



A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima alta real de 3,8% das vendas para o Dia das Mães de 2019 em relação a 2018.



Este otimismo deve contribuir para o maior nível de contratações temporárias para a data nos últimos quatro anos, aponta a confederação, com cerca de 22,1 mil postos de trabalho em todo o Brasil.



A média histórica indica que 5,5% das contratações temporárias são efetivadas após a segunda data comemorativa mais importante para o comércio.



O ponto negativo, segundo a CNC, é que as vendas no ramo de livrarias e papelarias devem registrar queda de 21% em relação a 2018.



Na rede



O Google Brasil também levantou números sobre a disposição do brasileiro para pesquisar sobre os produtos na internet. O resultado mostrou que oito em cada 10 consumidores pesquisam online antes de comprar.



Prova disto, é que em 2018 as buscas por presentes para o Dia das Mães cresceram 50% no YouTube, se comparado ao ano anterior.



Outro detalhe é que 25% dos brasileiros já declaram que compram seus presentes pela internet, e 31% afirmam que frete grátis ou com valor baixo poderia ser um estímulo para comprar on-line.



Rafael Azevedo, líder de produto para ‘Google Meu Negócio’ na América Latina, afirma que a web se tornou o lugar onde os consumidores recorrem para saber mais sobre onde comprar.



“Uma pesquisa que realizamos com a Provokers no ano passado revelou que 96% dos brasileiros usam a internet para pesquisar sobre produtos e serviços de pequenas e médias empresas”, explica.



Para os empreendedores que procuram explorar ao máximo as oportunidades para esta data sazonal, o Google recomenda que as lojas estejam presentes na ‘Busca’ e no ‘Maps’ ao utilizarem ferramentas gratuitas, como a ferramenta “Google Meu Negócio”.



Além disso, é importante conferir se as fotos da fachada e interior do comércio estão atualizadas e responder às perguntas e mensagens enviadas pelos consumidores continuamente.



Outra boa opção é criar anúncios para gerar mais visitas na loja física ou on-line. Para isso, o comerciante pode fazer uso de ‘campanhas Inteligentes’ e selecionar, como objetivo, levar mais pessoas para a loja ou para o site.



No caso de negócios que apostam em configurar manualmente suas campanhas, palavras-chave como “Retirada na Loja” ou “Entrega Rápida” podem gerar mais visitas ao negócio.



Ainda segundo Rafael Azevedo, como quase metade dos consumidores pretendem comprar em cima da hora, essa é a oportunidade para que os empresários se destaquem com anúncios.



“As empresas que estão na web são mais propensas a atrair clientes: 93% visitam ou entram em contato com quem publica promoções, fotos e responde a comentários e perguntas. Por isso, é importante manter suas informações sempre atualizadas, com os horários especiais para a data ajustados com pelo menos 24 horas de antecedência. Desta forma, potenciais consumidores podem descobrir sua loja se estiverem nas proximidades”, conclui.