Vendas no varejo ampliado devem crescer 2,41% no 2º trimestre, diz Ibevar

As vendas do varejo ampliado devem crescer 2,41% no segundo trimestre de 2019 na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo projeção do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Consumo (Ibevar). Na comparação com os três primeiros meses do ano, a expectativa é de aumento de 0,45%.



O estudo avalia a intenção de compra dos consumidores por meio de previsões econométricas, baseadas em renda real, taxa de juros, prazo médio e inadimplência, e por pesquisa nas redes sociais.



As vendas de automóveis, motos, partes e peças devem ser destaque, segundo mostra o levantamento do Ibevar. A previsão é que as vendas na categoria subam 6,26% no segundo trimestre na comparação com o mesmo período de 2018. Comercialização de artigos farmacológicos, médicos, ortopédicos e de perfumaria também deve avançar 6,01%.



Já para as vendas de livros, jornais, revistas e papelaria, o Ibevar projeta um recuo de 32,18% no segundo trimestre de 2019, na comparação com igual intervalo do ano passado.



Na quinta-feira, 9, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o resultado das vendas no varejo de março e o consolidado do primeiro trimestre de 2019.