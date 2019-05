Tradicional Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas chega a BH nesta quinta-feira

(foto: Divulgação) A cidade de Belo Horizonte recebe, a partir desta quinta-feira (2), a tradicional Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas, que vai levar ao estacionamento do Mercado Central o produto de dezenas de lojistas da região. Como nos anos anteriores, em que o evento fez sucesso na capital, os estandes vão ofertar roupas que serão tendência no outono inverno. Estarão à venda agasalhos de malha de tricô, calças, vestidos, coletes, cachecóis, casacos e sobrepostos.





A feira vai durar dez dias, permanecendo com o material exposto para venda até o dia 11 de maio. Realizada há 23 anos pela empresa jacutinguense Dynâmica Eventos, ela está em sua 57ª edição e reúne produtores das cidades mineiras de Jacutinga e Monte Sião. Além deles, serão expostos produtos do interior de São Paulo, e em menor escala.









A produção do vestuário de malhas de tricô é a principal atividade de cidades do sul de Minas Gerais como Jacutinga e Monte Sião. Grande parte dos fabricantes é composta por microempresários que trabalham em família e revendem a maioria da produção para lojistas, turistas e ‘sacoleiras’ de várias regiões do país. Cerca de 80% do público que frequenta a feira é composto de mulheres.





Como no ano passado, o estacionamento superior do Mercado Central foi adaptado para abrigar a Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas. As lojas vão funcionar diariamente, das 9h às 20h e os ingressos custam R$ 5. No site do evento, www.dynamicaeventos.com.br, o passaporte de entrada na feira pode ser impresso gratuitamente.





Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas

Período: de 02 a 11 de maio

Local: estacionamento superior do Mercado Central

Horário: diariamente, das 9 às 20 horas

Telefone: (31) 3274-9497

Mais informações: www.dynamicaeventos.com.br