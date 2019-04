Petrobras receberá propostas por Fafens SE e BA até 22 de junho

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 29, que abriu a licitação para arrendamento das Fafens, como são conhecidas as fábricas de fertilizantes nitrogenados da empresa em Sergipe (Fafen-SE) e na Bahia (Fafen-BA). A licitação inclui os terminais marítimos de amônia e ureia no Porto de Aratu, na Bahia, informou a estatal.



A estatal pré-qualificou três propostas para a segunda fase, entregues pelas empresas Proquigel Química, PJSC Acron e Formitex Empreendimentos e Participações.



As empresas terão até o dia 22 de junho deste ano para entregar a proposta final. Vence a empresa que apresentar o maior preço para o arrendamento no período de dez anos, renováveis por mais dez.