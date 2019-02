Desemprego cai em 6 das 27 unidades da federação no 4º tri ante 3º tri, diz IBGE

Na passagem do terceiro para o quarto trimestre de 2018, a taxa de desemprego caiu de forma estatisticamente significativa apenas em seis das 27 unidades da federação. As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), que foi divulgada nesta sexta-feira, 22, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A taxa de desocupação no total do País no quarto trimestre de 2018 foi de 11,6%, ante 11,8% no quarto trimestre de 2017. No terceiro trimestre do ano passado, a taxa de desocupação era de 11,9%.



As maiores taxas de desemprego no quarto trimestre de 2018 foram registradas no Amapá (19,6%), Bahia (17,4%), e Alagoas (15,9%). As menores taxas foram observadas em Santa Catarina (6,4%), Mato Grosso (6,9%) e Mato Grosso do Sul (7,0%).



A taxa de desocupação no Estado de São Paulo recuou de 13,1%, no terceiro trimestre de 2018, para 12,4%. No quarto trimestre de 2017, a taxa de desemprego em São Paulo estava ligeiramente mais alta, aos 12,7%.