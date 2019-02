Gerdau reverte prejuízo e anota lucro líquido de R$ 389 milhões no 4º trimestre

A Gerdau apresentou lucro líquido de R$ 389 milhões no quarto trimestre de 2018, revertendo o prejuízo de R$ 1,38 bilhão registrado em igual período de 2017. Conforme a empresa, o resultado refletiu a melhora no Ebitda ajustado da companhia. No ano, o lucro líquido foi para R$ 2,3 bilhões, também revertendo o prejuízo de R$ 339 milhões no encerramento de 2017.



O Ebitda ajustado no trimestre subiu 18,9% na comparação anual, para R$ 1,4 bilhão. Segundo a empresa, o resultado reflete, entre outros fatores, os melhores números para a América do Norte, assim como dos melhores spreads. A empresa ressaltou que este foi o melhor Ebitda ajustado para um quarto trimestre nos últimos em 10 anos. No ano, o Ebitda fechou em R$ 6,65 bilhões, alta de 54,1% na comparação com 2017.



Já a receita líquida no trimestre ficou em R$ 10,9 bilhões, alta de 11% na comparação com igual período de 2017. No ano, a receita da companhia encerrou em R$ 46,2 bilhões, alta de 25%.