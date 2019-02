Venda de imóveis cresce 27% na cidade de São Paulo em 2018, diz Secovi-SP

A venda de imóveis residenciais novos na cidade de São Paulo atingiu 29,9 mil unidades em 2018, indicando um salto de 27% em relação a 2017. O resultado também supera a média histórica de 27,6 mil unidades.



Segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 20, pelo Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP), no ano passado foram lançadas 32.762 unidades novas, indicando leve acréscimo de 4,4% frente a 2017.



O desempenho, além de superior ao registrado nos anos de 2015, 2016, também ficou acima da média histórica de 30 mil unidades.



Em 2018, 65% das unidades lançadas foram de 2 dormitórios, 62% possuíam área útil menor do que 45 m2 e 51% tinham preço total de até R$ 240 mil. As características que predominaram foram, principalmente, de imóveis econômicos enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).



Em valor global vendido (VGV) foi registrado acréscimo de 11% em 2018, totalizando R$ 16,7 bilhões.



O avanço nas vendas e lançamentos superou a projeção divulgada pela instituição para 2018, que apontava para um crescimento no ano entre 10% a 17% nas vendas e de queda entre 8% e 10% nos lançamentos.



"Apesar do bom desempenho do mercado imobiliário em 2018, grande parte dos empreendimentos lançados e comercializados na cidade de São Paulo foi aprovada dentro das regras da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo anterior a 2014. Ainda são preocupantes as restrições da nova Lei de Zoneamento, que precisa passar por um rápido processo de calibragem em itens específicos, para que seja possível consolidar o mercado na cidade de São Paulo. Os empreendedores aguardam os ajustes necessários para voltar a lançar novos produtos", ressalva o Sindicato da Habitação em comunicado sobre o balanço anual.



Lançamentos do MCMV



Os lançamentos de imóveis econômicos, enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida na cidade de São Paulo em 2018 representaram 44% (14.382) das 32.762 unidades lançadas no ano. Em 2017, o porcentual foi de 37% dos 31.379 imóveis da época.



Já considerando os imóveis vendidos, a participação foi de 37% dos 29.929 comercializados em 2018, ante 27% do total em 2017. As estimativas consideram os lançamentos residenciais verticais cujo preços foram menores que R$ 240 mil e R$ 5.500 por metro quadrado.



Concentração



Ao considerar os lançamentos por distrito na cidade, a região de Pirituba teve mais destaque, com 1.872 das unidades, seguida por Raposo Tavares (1.576) e Moema (1.444).



Estoque



O estoque de imóveis novos na cidade de São Paulo ao fim de 2018, considerando os na planta, em construção e prontos, atingiu 22,327 mil unidades residenciais, de acordo com dados do Secovi-SP. O montante representa alta de 1,3% ante os 22,040 mil unidades ao fim de 2017.