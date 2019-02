Japão tem déficit comercial de 1,4152 trilhão de ienes em janeiro

O Japão registrou déficit comercial de 1,4152 trilhão de ienes em janeiro, de acordo com o Ministério de Finanças do país. O resultado mostra que o saldo comercial negativo do país asiático acelerou em relação a dezembro e foi mais acentuado do que o projetado por analistas consultados pela Nikkei, que estimavam déficit de 1,0109 trilhão de ienes no mês passado.



Na comparação com os resultados de janeiro de 2018, o Japão viu suas exportações se contraírem 8,4%, enquanto analistas esperavam queda menor, de 5,8%, no período. Já as importações do país asiático caíram 0,6% na mesma base comparativa, enquanto as estimativas eram de queda de 3,5%.



O ministério também informou que as exportações do Japão para os Estados Unidos apresentaram avanço de 6,8% na comparação anual de janeiro. O resultado vem diante de ameaças do presidente americano, Donald Trump, de impor tarifas sobre automóveis importados com a intenção de destravar as negociações comerciais entre os EUA e a União Europeia e o Japão. Nesse cenário, o superávit comercial que os japoneses têm com os americanos subiu 5,1% em janeiro na comparação com o mesmo mês de 2018, para 367,8 bilhões de ienes.



Ainda em relação a janeiro de 2018, as exportações do Japão para a China cederam 17,4% no mês passado, enquanto os embarques para a Ásia como um todo caíram 13,1%. Para a Europa, por sua vez, as exportações japonesas apresentaram recuo de 2,5% na comparação anual de janeiro.