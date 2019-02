Vendas do varejo sobem 0,9% em janeiro, revela Serasa Experian

As vendas do comércio varejista no País subiram 0,9% em janeiro ante dezembro, quando houve queda de 0,1%, conforme a Serasa Experian. No confronto com o primeiro mês de 2018, houve expansão de 9,5%.



Segundo a instituição, a alta foi influenciada pelo avanço do crédito e da confiança, impulsionando as vendas em setores que têm relação com essas variáveis: material de construção e veículos, motos e peças. Já nos segmentos mais dependentes da renda e do emprego, as taxas ainda ficaram negativas.



Na categoria de material de construção, as vendas subiram 1,7% em janeiro ante dezembro, enquanto na de veículos, motos e peças teve crescimento de 0,5%.



Em contrapartida, houve recuo nas vendas de supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas (-1,4%); móveis, eletroeletrônicos e informática (-2,3%), combustíveis e lubrificantes (-1,8%); tecidos vestuário, calçados e acessórios (-5,4%).



No confronto com janeiro de 2018, as altas também ficaram concentradas nos segmentos de material de construção (12,3%) e veículos, motos e peças (8,3%). Já os demais apresentaram declínio: supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas (-4,2%); móveis, eletroeletrônicos e informática (-6,1%), combustíveis e lubrificantes (-0,1%); e tecidos vestuário, calçados e acessórios (-5,2%), conforme a Serasa.