China promete melhorar garantias de empréstimos a pequenas empresas

A China determinou que governos locais usem um fundo de garantia nacional de forma mais eficiente para ajudar pequenas empresas e produtores rurais em dificuldades financeiras, afirmou o Conselho Estatal do país em comunicado divulgado hoje.



O Conselho, que corresponde ao gabinete do país, orientou bancos apoiados pelo governo que deem prioridade à concessão de empréstimos a esses dois segmentos, de modo que representem 80% do total de crédito liberado.



No ano passado, o governo central da China, com ajuda de instituições financeiras, estabeleceu um fundo de garantia nacional de pelo menos 60 bilhões de yuans (US$ 8,88 bilhões) para fornecer garantias para empréstimos destinados a pequenos negócios e setor agrícola.



No mesmo comunicado, o Conselho prometeu reduzir os custos de financiamento e dar incentivos a governos locais para atingir esse objetivo. Fonte: Dow Jones Newswires.