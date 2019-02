Com ajuda de Maia, Força consegue se reunir com Guedes para tratar de Previdência

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebeu nesta quarta-feira, 13, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, e integrantes da Força Sindical para um café da manhã na residência oficial. O compromisso não consta em nenhuma agenda oficial, mas foi confirmado pela assessoria de Maia.



O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o assunto do encontro foi a reforma da Previdência e que Guedes não deu detalhes da proposta.



O ministro disse apenas, segundo Torres, que o presidente Jair Bolsonaro ainda vai decidir sobre as idades mínimas de aposentadoria e citou que o regime de capitalização (segundo o qual os trabalhadores contribuem para uma conta individual) valerá para quem ingressa no mercado de trabalho após a reforma.



"Informamos ao ministro que as centrais preparam uma mobilização para o próximo dia 20", disse Torres.



Segundo ele, a atuação de Maia na organização do encontro foi essencial porque, ate então, os sindicalistas estavam sem interlocução na equipe econômica para tratar da reforma.



O governo pretende enviar a proposta ao Congresso já na próxima semana.