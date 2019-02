Antecipação de compras na Black Friday afetou varejo em dezembro, diz IBGE

Cinco entre as oito atividades do varejo registraram perdas nas vendas em dezembro ante novembro de 2018, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A queda de 2,2% no volume de vendas do comércio varejista na passagem de novembro para dezembro foi provocada por uma antecipação de compras no mês anterior, motivada pelos descontos da Black Friday, praticados ao fim do mês de novembro, avaliou Isabella Nunes, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE.



Os recuos que mais influenciaram o resultado de dezembro foram os que tiveram crescimentos expressivos na leitura anterior, puxados pelas liquidações da Black Friday: Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-13,1%), Móveis e eletrodomésticos (-5,1%) e Tecidos, vestuário e calçados (-3,7%).



O setor de Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação encolheu 5,5% em dezembro ante novembro, a quarta taxa negativa consecutiva, enquanto as vendas dos Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo diminuíram 0,3%, após acumular uma alta de 2,0% nos dois meses anteriores.



Por outro lado, houve avanços nas vendas de Livros, jornais, revistas e papelaria (5,7%), Combustíveis e lubrificantes (1,4%) e Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (0,4%).



No comércio varejista ampliado - que inclui as atividades de veículos e material de construção -, as vendas caíram 1,7% em relação a novembro. O volume vendido por Veículos, motos, partes e peças recuou 2,0%. O segmento de Material de construção encolheu 0,4%.