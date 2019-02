Susana Cordeiro Guerra aparece oficialmente como indicada para o IBGE

A economista Susana Cordeiro Guerra se encontrará às 11h desta sexta-feira, 8, no Rio, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na agenda do ministro ela aparece como indicada à presidência do IBGE, no lugar de Roberto Olinto, que participará do mesmo encontro com Guedes, no Rio. O mercado já esperava a indicação, mas, até agora, não havia sido divulgada nenhuma informação oficial associando o seu nome ao cargo.



Guerra é economista do Banco Mundial desde 2016. Como pesquisadora visitante, já esteve no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em seu currículo constam títulos de pós-graduação em Filosofia, Ciências Políticas e Desenvolvimento Internacional nas universidades de Harvard e Massachusetts, nos Estados Unidos.



Na agenda do ministro desta sexta-feira, também aparece o nome de Carlos Von Doellinger como indicado para a presidência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).