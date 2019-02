Moro: projeto anticrime não é um óbice à reforma da Previdência

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou na tarde desta segunda-feira, 4, que o envio ao Congresso do pacote de leis que endurece o combate à corrupção e ao crime organizado não impede que as discussões sobre a reforma da Previdência também avancem entre os parlamentares.



"Este projeto não é um óbice à reforma da Previdência, não acredito que uma coisa impeça a tramitação da outra", afirmou Moro em entrevista coletiva após a apresentação do pacote de leis anticrime.