Governo formaliza exoneração de Cristiane Alkmin do conselho do Cade

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 1º de fevereiro, formalizou a exoneração da economista Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt do cargo de conselheira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Cristiane Alkmin renunciou ao cargo no início de janeiro para assumir a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás.