Após Brumadinho, CFO da Vale suspende ida a evento do Credit Suisse

Após os desdobramentos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), que deixou 60 mortos até agora, o CFO da empresa, Luciano Siani, cancelou sua participação em painel em evento do Credit Suisse, que estava marcada para esta quarta-feira, 30, em São Paulo.



Na agenda anterior do Latin America Investment Conference, Siani aparecia como participante de um painel com o tema "Uma nova indústria do minério de ferro: como as reformas no lado dos estoques na China estão mudando a área de atuação", às 17h.



Além de Siani, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também cancelou sua presença, que estava prevista para esta terça-feira.