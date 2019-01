China autoriza S&P Global a entrar no mercado de ratings local

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) autorizou a S&P; Global a estabelecer uma subsidiária integral em Pequim e atribuir ratings a emissores de bônus locais, dando prosseguimento ao compromisso de abrir os mercados financeiros do país.



Em comunicado, o PBoC disse que o aval incentivará as compras de ativos denominados em yuans por investidores globais e poderá melhorar a qualidade dos ratings de crédito na China.



O PBoC disse ainda que seguirá adiante com a liberalização e apoiará que mais agências de classificação de risco globais entrem nos mercados chineses.



Até recentemente, agências estrangeiras de avaliação de crédito estavam proibidas de atribuir ratings a bônus na China e eram obrigadas a trabalhar com parceiros locais. Fonte: Dow Jones Newswires.