INCC-M sobe 0,40% em janeiro, após alta de 0,13% em dezembro, afirma FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) subiu 0,40% em janeiro, após 0,13% em dezembro, informou na manhã desta segunda-feira, 28, a Fundação Getulio Vargas (FGV).



O indicador relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços teve variação de 0,36% no primeiro mês deste ano, na comparação com 0,28% em dezembro. O índice referente à Mão de Obra registrou alta de 0,43%, depois de variação zero.



No grupo Materiais, Equipamentos e Serviços, a taxa do segmento de Materiais e Equipamentos desacelerou o ritmo de alta a 0,19% em janeiro, de 0,32% anteriormente.



Dos quatro subgrupos componentes, três apresentaram arrefecimento, com destaque para materiais para instalação, cuja variação passou de 0,73% para 0,15% este mês.



Já o segmento de Serviços acelerou a 0,98%, depois de 0,11% em dezembro. Nesta categoria, houve avanço considerável na taxa do subitem vale-transporte, de zero para 2,37%.



O índice referente à mão de obra subiu 0,43% em janeiro, na comparação com variação zero antes.



O INCC-M em cinco capitais teve aceleração: Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Já em Salvador e Brasília, o indicador perdeu força, conforme a FGV. O INCC-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.